البيت الأبيض: واشنطن لا تشجع كييف على قصف الأراضي الروسية

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، بأن واشنطن لا تشجع كييف على إجراء عمليات داخل الأراضي الروسية.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة ABC: "نحن بالتأكيد لا نشجع أو نسهل العمليات الأوكرانية داخل أراضي روسيا. نحن نحاول ضمان أن الجانب الأوكراني يمكنه الدفاع عن أراضيه، واستعادة مناطقه داخل أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، أن كييف قادرة على القيام بأي شيء، بما في ذلك الاستمرار بضرب أراضي روسيا في حالة توجيهها ضربات ضد أوكرانيا.

وقال دانيلوف: "سنكون قادرين على فعل أي شيء. لذلك، إذا كان هناك شيء يتعلق بمصالحنا، فلن نسأل أي شخص أين يجب أن نضرب العدو.. لأن العدو يقع خارج حدودنا، وينتهي بفلاديفوستوك".

ووفقا لصحيفة "التايمز" الأمريكية، فإن البنتاغون أعطى تأييدا ضمنيا للهجمات الأوكرانية بعيدة المدى على أهداف داخل أراضي روسيا، بعد الضربات الروسية المتعددة ضد البنية التحتية الحيوية في كييف.

المصدر: تاس