المجلس الأوروبي يقر 18 مليار يورو لأوكرانيا لعام 2023

أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو لعام 2023، ويأتي هذا التمويل على شكل شرائح منتظمة في شكل قروض وبشروط ميّسرة.

وقال البيان المنشور اليوم السبت على موقع المجلس: "توصل المجلس إلى اتفاق بشأن حزمة تشريعية تسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية لأوكرانيا خلال عام 2023 بمبلغ 18 مليار يورو. وسيكون للقرض الذي تبلغ قيمته 18 مليار يورو لأوكرانيا فترة سماح مدتها 10 سنوات."

وأضاف: "سيتم إرسال الاقتراح الذي تبناه مجلس الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان الأوروبي لاعتماده المحتمل الأسبوع المقبل."

بدوره، أشار وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا، الذي يترأّس مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يعتزم دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك من الناحية المالية.

المصدر: تاس