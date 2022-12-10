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ألمانيا.. مقتل محتجز الرهائن في درزدن

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ألمانيا.. مقتل محتجز الرهائن في درزدن
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أفادت صحيفة Bild الألمانية، بأن محتجز الرهائن الذي أطلق النار في مدينة درزدن، مات متأثرا بجراحه، بعد اعتقاله من قبل القوات الخاصة.

وذكرت الصحيفة، أن القوات الخاصة في المدينة، أصابت ديفيد ف، البالغ 40 عاما، خلال عملية إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم في مركز تجاري.

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ووفقا للتقارير الإعلامية، تم العثور على جثة والدته في مبنى سكني، وتشير التحقيقات إلى أنه قتلها قبل توجهه لإطلاق النار في مبنى محطة إذاعة درزدن في ساكسونيا، ويلجأ لأسر الرهائن.

 

 

المصدر: نوفوستي

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