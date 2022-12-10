الشرطة الألمانية تعلن عن انتهاء أزمة احتجاز رهائن في دريسدن وتقبض على المهاجم (صور)

أعلنت الشرطة الألمانية عن انتهاء أزمة احتجاز رهائن دفعتها إلى إخلاء مركز تجاري في وسط مدينة دريسدن وإغلاق سوق "شتريتزل ماركت" الشهير.

وقالت الشرطة اليوم السبت: "انتهت أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن"، مضيفة أنها توفر الحماية لشخصين بدا أنهما لم يصابا بأذى.

وأوضحت أنه تم "تحرير شخصين وإلقاء القبض على المشتبه فيه بعملية الاحتجاز شرقي ألمانيا".

🚨 Polizeieinsatz in #Dresden🚨

Aktuell kommt es im Bereich der #AltmarktGalerie zu einem Polizeieinsatz, nach einer Geiselnahme.



Bitte meiden Sie den Bereich. Der #Strietzelmarkt bleibt vorerst geschlossen. Wir werden hier weiter informieren: https://t.co/sRdMhoYvqK#dd1012pic.twitter.com/MlQUCTglml — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) December 10, 2022

وذكرت وسائل إعلام من بينها صحيفة "بيلد" أن رجلا مسلحا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا.

#Breaking: Just in - Reports of an active hostage situation at an shopping center in the old town of #Dresden, #Germany, reports of special police unit on the site, and German police telling people not to come close to the site. pic.twitter.com/Ej25Nb6Z4c — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 10, 2022

وأضافت "بيلد" أن مطلق النار البالغ من العمر 40 عاما قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل السيدة.

المصدر: Bild