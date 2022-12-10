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روسيا تقدم لمدارس نيكاراغوا مئات الأطنان من الدقيق

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روسيا تقدم لمدارس نيكاراغوا مئات الأطنان من الدقيق
Sputnik
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أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في نيكاراغوا أن السلطات الروسية تبرعت بـ 348,5 طن من الدقيق لنيكاراغوا لدعم برنامج الغداء المدرسي.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في موقعها الرسمي: "في 9 ديسمبر الجاري تبرعت روسيا بـ 348,5 طن من الدقيق لتعزيز برنامج الغذاء المدرسي في نيكاراغوا. وفي العام الجاري سلمت روسيا لنيكاراغوا 196 طنا من زيت عباد الشمس، وستسلم شحنة أخرى تبلغ 63,5 طنا من الدقيق".

وفي عام 2021 سلمت روسيا إلى نيكاراغوا 1892 طنا من الدقيق و787 طنا من زيت عباد الشمس في إطار برنامج الغذاء المدرسي. وقال ممثل برنامج الغذاء العالمي الأممي في نيكاراغوا، جورجيي تيستولين، إن حجم الدعم الروسي لنيكاراغوا في هذا المجال في الفترة ما بين عامي 2019 و2023 سيبلغ 11 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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