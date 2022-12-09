بوتين: لو كان الغرب يعلم كيف يعيشون في إفريقيا لما عرقل وصول الأسمدة والحبوب إليهم

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إغفال الغرب للمشاكل التي تعاني منها القارة الإفريقية، مؤكدا عزم روسيا على مواصلة تعاونها مع هذه القارة وتقديم كل أشكال الدعم لها

وقال بوتين خلال مؤتمرا صحفيا عقده الجمعة في ختام قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عاصمة قيرغيزستان بيشكيك: "في إفريقيا يعرفون ما هي روسيا والدور الذي لعبته في التحرر من الاستعمار".

وأضاف الرئيس الروسي، "لن تجد بلدا واحدا في إفريقيا لم يحصل على دعمنا السياسي والاقتصادي وحتى العسكري، وعلاقاتنا مع إفريقيا سوف تتواصل".

ووجه انتقادا للغرب الذي يمنع وصول المساعدات الروسية لأفريقيا، "لو يعرف الغرب كيف يعيشون في إفريقيا لما عرقل وصول الأسمدة والحبوب إليهم".

المصدر: RT