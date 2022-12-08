النمسا وهولندا تمنعان رومانيا وبلغاريا من الانضمام إلى منطقة "شنغن"

رفض مجلس الشؤون الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي دعم قرار انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة "شنغن".

ووفقا لقناة BTV، صوّت يوم الخميس، 25 من أصل 27 وزيرا في الاتحاد الأوروبي لصالح دول البلقان، بينما صوّت ممثلو النمسا وهولندا ضدها.

وفي الوقت ذاته، وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، على انضمام كرواتيا إلى منطقة "شنغن".

ويذكر أن "شنغن"، هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، والتي ألغت تأشيرات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها.

المصدر: تاس