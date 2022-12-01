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لجنة أوروبية توافق على إعفاء دولتين عربيتين من تأشيرة "شنغن" وتضع شرطا واحدا

مال وأعمال

لجنة أوروبية توافق على إعفاء دولتين عربيتين من تأشيرة
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أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنغن".

وقالت اللجنة في بيان إنه جرى تمرير الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنغن" بتأييد 42 صوتا مقابل رفض 16 صوتا.

ووفقا لتقرير اللجنة، فإن الموافقة على إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنغن" جاءت مشروطة بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك قبل سريان الإعفاء، من خلال المفاوضات الثنائية بين الجانبين.

يتبع..

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