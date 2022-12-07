"طالبان" تعلن تنفيذ أول حكم بالإعدام العلني منذ توليها الحكم في أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" إعدام محكوم أفغاني علنا يوم الأربعاء بعد إدانته بالقتل، في أول إعدام من هذا النوع منذ توليها الحكم مجددا في أفغانستان في أغسطس 2021.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن "المحكمة العليا تلقت أمرا بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمع عام للسكان"، في إشارة إلى مبدأ "العين بالعين" في الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن المحكوم اسمه تاجمير بن غلام سروار، من إقليم أنجيل بولاية هرات غرب البلاد.

وذكر أنه قتل شخصا يدعى مصطفى بن عبد الرحمن من سكان بشت كوه بولاية فراه في نهاية يوليو الماضي.

والشهر الفائت، أمر القائد الأعلى لطالبان، هبة الله أخوند زادة، القضاة بتطبيق كل جوانب الشريعة الإسلامية، وخصوصا عمليات الإعدام العلنية والجلد والرجم، إضافة إلى بتر أعضاء اللصوص.

ونفذت طالبان العديد من عمليات الجلد علنا منذ توليها السلطة، لكن تنفيذ حكم الإعدام، الأربعاء، في فراه (غرب)، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، هو الأول الذي تعلن عنه.

المصدر: أ ف ب