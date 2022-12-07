وزير الخارجية التركي يعلن عن زيارة وفد روسي

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن التواصل مع الجانب الروسي قائم بشكل دائم وعلى مستويات مختلفة، وليس فقط بشأن الملف الأوكراني، وإنما بخصوص ملفات أخرى.

جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المولدوفي ومسؤول شؤون الاندماج لدى الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن أن وفدا روسيا سيزور تركيا أواخر هذا الأسبوع (8-9 ديسمبر) برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، لبحث كل هذه الملفات ضمن لقاءات استشارية.

وأضاف تشاووش أوغلو أن تركيا قد "لا تتفق مع روسيا في جميع الملفات، وتوجد هناك ملفات خلافية بكل تأكيد"، إلا أنه قال: "لكننا نبحثها فيما بيننا".

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وتابع الوزير التركي أن ملف الأزمة في أوكرانيا كان على رأس المحادثات اليوم مع الجانب المولدافي حيث أشار إلى أن الهدف الأساسي والرئيسي الآن هو وقف إطلاق النار في أوكرانيا وحل الأزمة عن طريق التفاوض والحوار، كما نوه إلى التواصل مع الجانب الروسي بشأن الملفات الأخرى ومنها الملف السوري، وتفاصيله، انطلاقا من محادثات أستانا، ومحادثات اللجنة الدستورية السورية وغيرها، إضافة إلى الملف الليبي.

المصدر: RT