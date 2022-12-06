وزير الخارجية التركي: من المهم جدا تصدير الحبوب والأسمدة الروسية

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن من الأهمية بمكان تصدير الحبوب والأسمدة الروسية دون مشاكل أو معيقات، جنبا إلى جنب مع الحبوب والأسمدة الأوكرانية.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو اليوم الثلاثاء، حيث قال تشاووش أوغلو إن ذلك هو الشرط لكي يستمر العمل باتفاقية تصدير الحبوب دون مشاكل أو توقف، حيث أن "تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا هو جزء لا يتجزأ من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وقد تم في هذا الإطار تصدير أول شحنة أمونيوم روسية من ميناء روتردام.

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وأشار الوزير إلى أن العمل جار مع هيئة الأمم المتحدة على نحو مكثف لتحقيق تقدم في هذا الملف، وهناك دعم مهم للجهود التركية من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإستونيا وليتوانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام.

وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، أعرب مولود تشاووش أوغلو عن أمله في أن تنتهي الأزمة الأوكرانية بأسرع وقت ممكن، إلا أنه من الواضح، على حد تعبيره، أنها تشهد تعقيدات وصعوبات كبيرة، "ومن الواضح أن هذه التعقيدات والصعوبات ستزداد كثيرا في الفترة المقبلة".

وتابع تشاووش أوغلو أنه من المهم استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، وكذلك استمرار العمل باتفاق تصدير الحبوب صوب الأسواق العالمية.

يذكر أنه تم تصدير نحو 9 ملايين طن من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا عبر رومانيا صوب الأسواق العالمية.

المصدر: RT