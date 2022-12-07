الخارجية الروسية: نأمل بألا تنقل بلدان الشرق الأوسط أنظمة "NASAMS" إلى أوكرانيا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأن روسيا تأمل بألا تمتثل دول الشرق الأوسط لطلبات الولايات المتحدة وحلف الناتو وتنقل أنظمة الدفاع الجوي "NASAMS" إلى أوكرانيا.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال بوغدانوف في دهاليز المنتدى الدولي السنوي "قراءات بريماكوف": "لا، نأمل أنها لن توافق على ذلك. لماذا هي في حاجة إلى ذلك؟".

ونقلت وسائل إعلام دولية، سابقا، عن رئيس شركة "Raytheon"، غريغ هيس، قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف الناتو يجرون مفاوضات مع عدد من بلدان الشرق الأوسط بشأن احتمال نقلها لأنظمة "NASAMS" الصاروخية إلى أوكرانيا. وأوضح أن فكرة الغرب تنحصر في أن نقل هذه الأنظمة إلى كييف يمكن أن يتم خلال ما بين 3 و6 أشهر، أي أسرع بكثير من إنتاجها "من الصفر".

وفي الوقت ذاته رفض هيس الكشف عن دول معنية تناقش معها الولايات المتحدة وحلفاؤها هذه المسألة.

مع ذلك، تدل معلومات البنتاغون على أنه يوجد هناك مشتريان اثنان فقط لهذه الأنظمة في المنطقة وهما عمان وقطر.

المصدر: نوفوستي