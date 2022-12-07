إيطاليا تعلّق تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى نهاية العام

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، أن السلطات الإيطالية لن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا حتى نهاية العام.

وقال كروزيتو: "أؤكد أنه حتى نهاية العام لن يكون هناك مرسوم جديد بشأن الإمدادات العسكرية إلى كييف. وسنرى القرار الذي ستتخذه الحكومة فيما يتعلق بالمساعدة المستقبلية لأوكرانيا وماذا سيحمل في طياته".

وأضاف: "تتعلق طلبات كييف الرئيسية مؤخرا بشكل أساسي بقضايا البنية التحتية في ظل نقص الطاقة، ويطلبون المولدات".

وأشار إلى أن إيطاليا ستواصل دعمها لأوكرانيا "في إطار قرارات حلف "الناتو"، وأن وتيرة ومضمون المساعدة "ستتحدد" في المستقبل.

المصدر: تاس