احتجاجات في ميلانو على إرسال الأسلحة لكييف والعقوبات ضد روسيا

خرج مئات المحتجين وسط مدينة ميلانو الإيطالية مساء الأحد في موكب للتعبير عن شجبهم لإرسال إيطاليا الأسلحة لنظام كييف، والتنديد بالعقوبات ضد روسيا التي انعكست على معيشة الإيطاليين.

ورفع المشاركون لافتة طولها عدة أمتار كتب عليها "كفى أسلحة لكييف وعقوبات ضد روسيا"، وساروا في الشوارع حاملين الأعلام الإيطالية والمشاعل.

وقاد تنظيم المسيرة العمدة السابق لروما، جياني أليمانو، الذي قام قبل أسبوع بتشكيل لجنة "أوقفوا الحرب"، التي تدعو إلى عدم مشاركة إيطاليا في النزاع في أوكرانيا.

وقال أحد منظمي هذا الحراك، ممثل المنظمة السياسية "إيطاليا المتحدة" أميديو أفونديت: "إن بلدنا، بسبب سياسة الحكومة، يدفع ثمن عواقب الأزمة عن طريق الدفع للشركات الغنية والمتعددة الجنسيات والولايات المتحدة."

المصدر: نوفوستي