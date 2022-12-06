فرنسا.. الادعاء يطالب بالسجن 15 عاما للمتهمين بهجوم نيس

طالب الادعاء الفرنسي خلال محاكمة منفذي هجوم نيس جنوب فرنسا عام 2016، بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما للمتهمين الثمانية في القضية.

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وطلبت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب بسجن المتهمين الثلاثة الرئيسيين الذين يلاحقون بتهمة "تشكيل عصابة إرهابية"، 15 عاما، لكنها طلبت إسقاط توصيف "الإرهاب" عن أحد هؤلاء الثلاثة.

ومن المفترض أن تستمر المحاكمة حتى 16 ديسمبر.

جدير بالذكر أن منفذ الهجوم محمد لحويج بوهلال (31 عاما)، قتلته الشرطة في موقع الهجوم بعدما أطلق النار على قوى الأمن.

ووقع هجوم نيس الذي أودى بحياة 86 شخصا في 14 يوليو 2016 خلال الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي وقد تبناه تنظيم "داعش".

المصدر: د ب أ