فوتشيتش: الانتقاد ونشر الشائعات أسلوب دنيء يلجأ إليه الضعيف!

صرح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بأن من يستمرون في انتقاد علاقة بلغراد بموسكو، ونشر الشائعات الكاذبة، هم أولئك الضعفاء الذين لم يعد لديهم ما يقولونه أو يفعلونه.

وأعلن فوتشيتش أمس، أنه سيشارك في قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان التي ستنعقد في ألبانيا، على الرغم من إعلانه السابق عن عدم مشاركته، بسبب إحجام الاتحاد الأوروبي عن معاقبة سلطات كوسوفو على خطواتهم أحادية الجانب في بريشتينا.

وأشار إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ستكون أحد المواضيع الرئيسية للقمة.

إقرأ المزيد

وعلق فوتشيتش، على الانتقادات الموجهة لصربيا بسبب علاقتها القوية مع روسيا، في بث عرضه موقع الاتحاد الأوروبي، قائلا: "إن صريبا دحضت بأفعالها الشائعات التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الأشهر الـ 9 الماضية، حول عزمها مهاجمة دول البلقان لزعزعة الاستقرار وإحداث المزيد من المشاكل بتعليمات روسية، وأكد أن الشائعات أسلوب دنيء يلجأ إليه الضعيف حين لا يجد ما يقوله أو يفعله".

وشدد فوتشيتش على أن صربيا دولة مستقلة، وستبقى كذلك، وستستمر بالسير في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن فوتشيتش اشترط في وقت سابق، على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن يضع سيف "ديموقليس" فوق رأس الشعب الصربي، ليوافق على قرار المشاركة في العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي