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رئيس الاستخبارات الصربية: بلغراد تتعرض لضغوط خارجية

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رئيس الاستخبارات الصربية: بلغراد تتعرض لضغوط خارجية
Globallookpress
رئيس الاستخبارات الصربية ألكسندر فولين
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أكد رئيس جهاز الاستخبارات الصربية، ألكسندر فولين، أن ترشيحه لمنصبه دليل على أن الرئيس ألكسندر فوتشيتش لا يرضخ للضغوط الخارجية، وأن الجهات الأجنبية لا تتمتع بالنفوذ في صربيا.

وقال فولين في تصريح له، ربما تهيأ لشخص ما أن الرئيس قد استسلم للقوة والتهديد، إلا أنّه رجل يحب بلاده صربيا.

وأضاف: "ألكسندر فوتشيتش قائد حر لشعب حر... وطالما يقود صربيا فهو رئيس لجميع الصرب، والأجانب لن ينالوا من بلادنا".

المصدر: نوفوستي

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