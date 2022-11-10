فوتشيتش لماكرون: سنشارك في العقوبات ضد روسيا إذا وضعتم "سيف ديموقليس " فوق رؤوسنا

علق الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون له بدعم العقوبات ضد روسيا، قائلا: " سندعم، لكن إذا وضعتم سيف ديموقليس فوق رؤوسنا".

وبعد مباحثاته مع ماكرون خلف الأبواب المغلقة على هامش منتدى باريس للسلام، خرج فوتشيتش وأدلى للصحفيين بتصريح ناري، قائلا: "إن قرار مجلس الأمن القومي الصربي بدعم وحدة أراضي أوكرانيا ورفض العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، عرضت البلاد لـ270 يوما من الضغط الأعنف في تاريخها الحديث".

وأضاف:" لن نكون شركاء في العقوبات ضد من وقفوا معنا عام 2015 والذين دعمونا في تحقيق وحدة أراضينا".

ومن المتوقع أن يلتقي فوتشيتش يوم الجمعة بمفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، ومبعوث الاتحاد الخاص لشؤون المفاوضات بين بلغراد وبريشتينا، ميروسلاف لاجاك.

يذكر أن بريطانيا والولايات المتحدة عام 2015 تقدمتا إلى الجمعية العامة لمجلس الأمن بطلب التصويت على مشروع قرار يدين صربيا بارتكاب مجازر جماعية في سريبرينيتسيا، وصوتت 10 دول لصالح القرار وامتنعت 4، أما روسيا فاستخدمت حق النقض "الفيتو" وأعاقت المصادقة على الطلب.

وسيف ديموقليس المشار إليه في تصريح فوتشيتش، هو أسطورة يونانية تعود للقرن الرابع ق.م وتشير إلى خطر وشيك يتعين على من يمتلك القوة أو الحظ الكبير مواجهته أو الإفلات من بأسه بأعجوبة.

المصدر: نوفوستي + lenta.ru