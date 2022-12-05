اتهامات بولندية لأوكرانيا بالنفاق بعد إعلان كييف أنها ردت الدين لوارسو

وصف الصحفي البولندي ماريك ترويان تصريح كييف بأن الأوكرانيين أنفقوا على الاقتصاد البولندي بقدر ما قدمت وارسو مساعدات عسكرية لكييف، بأنه دعائي.

ونشرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان" بيانيا بعنوان "الأوكرانيون يعيدون الديون إلى بولندا"، جاء فيه أن الـ2.14 مليار يورو التي أنفقها الأوكرانيون في بولندا خلال العام الماضي "تغطي بالكامل تكاليف المساعدة المباشرة لأوكرانيا من السلطات البولندية".

إقرأ المزيد

وأكد ترويان أن "الرسم البياني المنشور يحتوي على بيانات خاطئة ومن الواضح أنه دعائي".

وأشار إلى أن المبلغ الذي أنفقته بولندا لمساعدة أوكرانيا أكثر من ثلاثة مليارات يورو.

وأضاف أنه وفقا للوكالات المعنية باللاجئين والهجرة، أنفقت وارسو 8.36 مليار يورو لإعالة اللاجئين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي