كشف ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن إرسال بولندا قواتها لدعم كييف هدفه تدريبهم على احتلال أراضي غربي أوكرانيا، وهي بولندية ألحقتها موسكو بأوكرانيا في الأربعينيات.

وقال ريتر: "وارسو مهتمة بغرب أوكرانيا، وبالمناطق والمدن التي كانت جزءا من بولندا حتى عام 1939".

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وأشار إلى أنه ليس لدى القوات البولندية خبرة في إجراء العمليات العسكرية، لذا فهم الآن يرسلون جنودهم إلى صفوف القوات الأوكرانية من أجل إعداداهم وتدريبهم على القتال.

وذكر أن بولندا أرسلت عشرات الآلاف من الجنود الذين يقاتلون بالزي العسكري الأوكراني إلى جانب نظام كييف.

وأضاف: "عندما يحين الوقت، سيتم إرسال هذه القوات إلى غرب أوكرانيا، ولن يضطروا حتى لعبور الحدود البولندية الأوكرانية، لأنهم سيكونون هناك".

المصدر: نوفوستي