خبير يتحدث عن سيناريو سيء بانتظار أوكرانيا بعد تحديد سعر النفط الروسي

أكد المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية A-95 سيرغي كويون، أن أوكرانيا ستواجه نقصا إضافيا في المحروقات، وزيادة مضافة في كلفتها بعد تحديد دول العقوبات سقف أسعار النفط الروسي.

وكتب كويون يوم الأحد على "فيسبوك"، وقدّم أمثلة على المشاكل التي يشهدها إمدادات وإنتاج مشتقات النفط في بلغاريا واليونان وإيطاليا بولندا ورومانيا وتركيا.

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وأضاف: "هناك أيضا مشاكل مشتركة بينهم جميعا. حيث يتم استبدال النفط الروسي بنفط ذي ميزات أخرى، ومعظمها يكون من النفط الأخف".

وتابع: "هذا سيؤدي إلى زيادة الأسعار وكلفة خدمات نقل الوقود بحرا وبرا، ولكن حتى من يرغبون في دفع 100 دولار للبرميل لن يمكنهم الحصول على النفط لأنه سيفقد من السوق"

المصدر: تاس