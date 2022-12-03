جنرال أمريكي يعرض صفقة على تركيا لمنح أوكرانيا S-400 الروسية مقابل F35

اقترح الجنرال بن هودجز، قائد القوات الأمريكية السابق في أوروبا، عودة تركيا إلى برنامج تصنيع مقاتلات F-35 الأمريكية، مقابل تسليم أنقرة لكييف صواريخ S-400 روسية الصنع.

وأوضح هودجز في حديثه لشبكة "بي بي سي"، أن تركيا تمتلك ثاني أكبر قوة برية في الناتو، ولديها قوة جوية وبحرية قوية جدا، ويعد جيشها من أكثر الجيوش خبرة في حلف الناتو، ولها اليد العليا في العديد من المجالات.

وأضاف أن إقصاء تركيا عن برنامج تصنيع F-35 وبيع هذه الطائرات لليونان وشراء اليونان طائرات "رافال" من فرنسا، لن يغير ميزان القوى في بحر إيجه، فهذه التطورات لن تجعل تركيا أضعف.

وتابع: "كان هناك سبب لانضمام تركيا إلى برنامج F-35 لقد علموا أنهم بحاجة إلى هذه القدرة، لكنهم اتخذوا قرارا سياسيا واستراتيجيا خاطئا ووجدوا أنفسهم في هذا الوضع المؤسف".

وقال: "على حد علمنا، فإن S-400 تنتظر في صناديقها ويمكن لتركيا التراجع عن هذه الخطوة، ومنحها لأوكرانيا والعودة إلى برنامج "F-35"، عندها ستكون في وضع مختلف تماما عما هو عليه اليوم".

وأضاف: "أنا لست ساذجا، أعلم أنه سيكون من الصعب على أردوغان اتخاذ هذا القرار خلال فترة الانتخابات، لكن عندما أبرموا هذه الصفقة مع روسيا، كانوا يعلمون أن ذلك سيحدث".

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المصدر:"زمان التركية"