وزير الدفاع التركي: نصبنا صواريخ "S-400" وصارت جاهزة لصد أي خطر يهدد تركيا
AP
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء نشر بطاريات صواريخ "S-400" روسية الصنع المضادة للأهداف الجوية، وأنها صارت جاهزة لاستخدامها لصد أي خطر جوي يهدد تركيا.
وقال إن المفاوضات بين الوفود العسكرية التركية والأمريكية حول طائرات F-16، مستمرة.
وأضافت أن المفاوضات جاءت بنتائج جيدة، مشيرا إلى عقد أربعة اجتماعات حتى الآن، ثلاثة منها في تركيا واجتماع واحد في الولايات المتحدة.
وتابع: "لدينا أشياء أخرى في أذهاننا أيضا غير ملف طائرات F-16".
المصدر: وكالات