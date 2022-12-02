التبتيون في الهند يدعمون متظاهري "صفر كوفيد" في الصين

احتشد حوالي 150 من التبتيين المنفيين حاملين أوراقا بيضاء في العاصمة الهندية، للتعبير عن تضامنهم مع المتظاهرين في الصين احتجاجا على سياسة "صفر كوفيد" الحكومية الصينية.

ويشار إلى أن الورقة الفارغة هي رمز للتحدي يستخدمه المحتجون في الصين ضد الرقابة الواسعة النطاق للحزب الشيوعي الحاكم.

واندلعت احتجاجات الشوارع في العديد من المدن الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب القيود الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

ونظم التظاهرة فى نيودلهي "مؤتمر شباب التبت" الذى يؤيد الدالاى لاما الزعيم الروحي التبتي الذي فر الى الهند عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني.

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المصدر: "أسوشيتد برس"