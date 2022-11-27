 
مباشر

الصين.. سلطات بكين تعتزم الحد من تأثير تدابير مكافحة فيروس كورونا على حياة السكان

أخبار العالم

الصين.. سلطات بكين تعتزم الحد من تأثير تدابير مكافحة فيروس كورونا على حياة السكان
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9ef

سترفع سلطات منطقة تشاويانغ في بكين القيود الموجودة في مكافحة فيروس كورونا من أجل تقليل تأثيرها على حياة السكان.


وأعلنت نائبة رئيس إدارة المدينة يانغ بيبي، ذلك في مؤتمر صحفي وقالت: "سيظل التأثير على حياة سكان هذه المناطق عند الحد الأدنى".

وسجلت السلطات في 26 نوفمبر، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة وفقا للبيانات الرسمية الصادرة 39791 حالة جديدة وتم تسجيل الحد الأقصى لعدد المصابين لليوم الرابع على التوالي.

وبلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا 3709 حالة، ولم تظهر أي أعراض على الـ 36.082 المصابين المتبقين، وفي اليوم السابق، بلغ عدد الحالات في الصين 39506 حالة.



إقرأ المزيد
الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا
الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

المصدر: غازيتا.رو

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مجموعة المغرب.. كرواتيا تقلب الطاولة على كندا في مونديال 2022 (فيديو)