الصين.. سلطات بكين تعتزم الحد من تأثير تدابير مكافحة فيروس كورونا على حياة السكان

سترفع سلطات منطقة تشاويانغ في بكين القيود الموجودة في مكافحة فيروس كورونا من أجل تقليل تأثيرها على حياة السكان.



وأعلنت نائبة رئيس إدارة المدينة يانغ بيبي، ذلك في مؤتمر صحفي وقالت: "سيظل التأثير على حياة سكان هذه المناطق عند الحد الأدنى".

وسجلت السلطات في 26 نوفمبر، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة وفقا للبيانات الرسمية الصادرة 39791 حالة جديدة وتم تسجيل الحد الأقصى لعدد المصابين لليوم الرابع على التوالي.

وبلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا 3709 حالة، ولم تظهر أي أعراض على الـ 36.082 المصابين المتبقين، وفي اليوم السابق، بلغ عدد الحالات في الصين 39506 حالة.







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المصدر: غازيتا.رو