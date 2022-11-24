الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصينية ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس 31656 حالة خلال اليوم الماضي وحده.

كما أعلنت اللجنة الحكومية لشؤون الصحة عن وفاة شخص واحد خلال اليوم الماضي بسبب فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5232.

وقد تسارع انتشار فيروس كورونا في الصين بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

وتطور الوضع الوبائي خاصة في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية (التي تمثل حوالي 35% من الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية)، تليها مدينة تشونغتشينغ ومقاطعة خنان الوسطى.

وحتى يوم الخميس الماضي بلغ عدد المناطق المصنفة خطيرة وعالية الخطورة 19190 منطقة في الصين، في حين لم يتجاوز هذا العدد قبل 6 أشهر 56 منطقة.

المصدر: تاس