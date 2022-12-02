حوالي 70 عسكريا من جيش أوكرانيا وكتيبة آزوف سيمثلون أمام المحكمة في دونيتسك

قال مصدر أمني في دونيتسك، إنه تم إنجاز التحقيق في قضايا ارتكاب جرائم حرب من جانب 70 عسكريا من جيش أوكرانيا وكتيبة آزوف، وتمت إحالة القضايا إلى محاكم دونيتسك.

وأضاف المصدر: "في الوقت الحالي، اكتمل التحقيق فيما يتعلق بحوالي 70 شخصا ارتكبوا جرائم حرب ضد السكان المدنيين. ومن بين المتهمين جنود من اللواء 36 مشاة البحرية وتشكيلات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى عناصر من كتيبة آزوف. ووفقا للمعلومات المتوفرة، ستتم المحاكمة على أراضي دونيتسك".

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في 1 يوليو، قال وزير العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية يوري سيروفاتكو، للصحفيين إنه تم نقل أكثر من 100 أسير حرب أوكراني، نتيجة للتحقيق، إلى مركز احتجاز خاص بعد الاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب.

ولم يستبعد الوزير، أن يتم استخدام أسرى الحرب الذين تثبت إدانتهم، بعد المحاكمة، في إعادة تعمير مدن الجمهورية المدمرة.

المصدر: تاس