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دونيتسك: هناك وقائع عن ابتزاز أموال من أقارب أسرى الحرب في معتقلات أوكرانيا

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دونيتسك: هناك وقائع عن ابتزاز أموال من أقارب أسرى الحرب في معتقلات أوكرانيا
Sputnik
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قالت داريا موروزوفا مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية دونيتسك، إنه تم تسجيل وقائع عن ابتزاز أموال في معتقلات أوكرانيا من أقارب أسرى الحرب من أبناء الجمهورية.

وأضافت في حديث للصحفيين اليوم: "بين الحين والآخر، يخبرنا أقرباء (العسكريين من أبناء جمهورية دونيتسك القابعين في المعتقلات الأوكرانية)، بأنه يتم الاتصال بهم في مجموعات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما ذلك تيلغرام ويطلبون مبلغا معينا من المال لضمان تسجيل أقاربهم في قوائم التبادل".

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وتابعت موروزوفا القول: "من جانبنا ننصح ونوصي الجميع بعدم تحويل أي أموال إلى أي شخص، بل الاتصال على الفور بمكتب مفوض حقوق الإنسان في الجمهورية".

المصدر: نوفوستي

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