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سلطات دونيتسك: حوالي 250 عسكريا من الجمهورية يقبعون في الأسر الأوكراني

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سلطات دونيتسك: حوالي 250 عسكريا من الجمهورية يقبعون في الأسر الأوكراني
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قالت داريا موروزوفا مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن حوالي 250 عسكريا من الجمهورية يقبعون في الأسر الأوكراني في الوقت الراهن.

وشددت على أن سلطات الجمهورية تبذل كل الجهود في سبيل إعادتهم إلى الوطن.

وأضافت موروزوفا: "لا يزال حوالي 250 عسكريا من أبناء الجمهورية  في الأسر الأوكراني. ويستمر العمل بدون توقف في سبيل الإفراج عنهم. وتتم مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، لأننا نعلم أن الجيش الأوكراني يقوم أحيانا بتحميل مقاطع فيديو معينة حول الأسرى. وهذا الأمر يمكن استخدامه لاحقا لإثبات وجود هذا الشخص أو ذاك في الأسر".

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وأشارت موروزوفا إلى أن سلطات الجمهورية ذات العلاقة، عند تلقي معلومات حول وجود عسكري في الأسر، تبدأ في إدراجه في القوائم الخاصة بذلك لتسريع الإجراءات المتعلقة بتخليصه.

وذكرت المفوضة، أن مؤسستها تتواصل مع المنظمات الدولية المختصة بشأن التعذيب الذي يتعرض له أسرى الحرب في المعتقلات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

 

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