قال أندريه ماروتشكو، أحد ضباط الفصائل الشعبية بجمهورية لوغانسك، إن الأمن الأوكراني ينفذ اعتقالات بحق سكان المناطق الخاضعة لكييف في جمهورية لوغانسك.

وأضاف: "تجري حملة اعتقالات واسعة النطاق في المركزين السكنيين – نيفسكي وماكيفكا، التابعين لجمهورية لوغانسك الشعبية والواقعين حاليا تحت الاحتلال الأوكراني".

ووفقا له، بدأ عناصر الأمن الأوكراني في اعتقال المدنيين، بتهمة مساعدة الجيش الروسي، فقط لأنهم تلقوا مساعدات إنسانية ومالية من الجانب الروسي. وقد يتم الاعتقال، فقط بسبب وجود أقارب في جمهورية لوغانسك أو في مناطق أخرى من روسيا.

إقرأ المزيد

في وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باستشنيك، إنه على الرغم من تصريحات كييف حول إحراز تقدم كبير، إلا أن حوالي واحد بالمائة فقط من أراضي الجمهورية تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي