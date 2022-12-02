تفشي إنفلونزا الطيور يجبر اليابان على إعدام المزيد من الدجاج

تخطط سلطات محافظة كاجوشيما الواقعة جنوب غرب اليابان لإعدام حوالي 120 ألف دجاجة في مزرعة دواجن محلية بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

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وتشير وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إلى أن حوالي 110 آلاف دجاجة أعدمت يوم الخميس 1 ديسمبر في محافظة توتوري الغربية.

وكان قد أعلن في وقت سابق أن سلطات محافظة كاغاوا تخطط لإعدام حوالي 34 ألف دجاجة، بعد أن أكدت التحاليل تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدجاج في المحافظة.

وتجدر الإشارة، إلى أن العدد الإجمالي للدجاج الذي أعدم بعد اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في مختلف محافظات اليابان هذا الموسم بلغ 3.4 مليون دجاجة.

وكان خبراء من بيرو قد اكتشفوا قبل فترة نفوق 14000 من الطيور البرية بينها 10000 بجعة، على شواطئ البلاد، بسبب إنفلونزا الطيور.

المصدر: gazeta.ru