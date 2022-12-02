دبلوماسي أمريكي سابق: قواتنا هاجمت منشآت الطاقة في الدول الأخرى

اعترف جيمس كاردين المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، في مناقشة للوضع حول أوكرانيا، بأن جيش بلاده قصف منشآت البنية التحتية للطاقة خلال النزاعات في يوغوسلافيا والعراق.

وتحدث المستشار الأمريكي السابق أمس الخميس في برنامج على القناة الإخبارية التركية TRT World، الذي شارك فيه كذلك دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة.

وخلال البرنامج أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المتحدث السابق باسم الناتو جيمي شيا قال في حديث له يوم 25 مايو عام 1999 إن الحلف دمر 70% من مرافق الطاقة الكهربائية في يوغوسلافيا، لأن "أنظمة القيادة والإدارة العسكرية، تعتمد كذلك على الطاقة الكهربائية. إذا كان ميلوسيفيتش يريد حقا أن يحصل مواطنوه على الماء والكهرباء، فكل ما عليه فعله هو قبول شروط الناتو وسنوقف هذا القصف. وحتى يفعل ذلك سنواصل مهاجمة الاهداف التي تزود جيشه بالكهرباء".

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وأضاف بوليانسكي "هذا ما قاله بالضبط السيد شيا. لا أفهم لماذا يختلف موقف دول الناتو هذه المرة. يجب أن يفهموا حساباتنا العسكرية".

من جانبه، شدد كاردان على أنه لا يجوز لأوكرانيا وحلفائها أن يتفاجأوا بأن روسيا تستخدم الشتاء في عملياتها. وقال: "نحن كذلك، وكما أشار ضيف البرنامج الروسي، استخدمنا نفس الأمر في حملتنا ضد صربيا، وفي الحملة ضد العراق في عام 2003".

وأعرب عن أمله في بذل جهود للتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا عبر المفاوضات.

المصدر: نوفوستي