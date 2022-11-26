زيلينسكي يعلن عن تقييد إمدادات الكهرباء في 15 منطقة من أوكرانيا

أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مهندسي الطاقة يواصلون استعادة نظام الطاقة ولا تزال القيود على الإمداد بالكهرباء موجودة في 15 منطقة من أوكرانيا، بما في ذلك كييف.



وقال زيلينسكي: "في 14 منطقة وفي كييف، لا تزال هناك قيود على أكثر من 100 ألف مستهلك في كل منطقة"، مشيرا إلى أن عدد المشتركين الذين وجدوا أنفسهم بدون كهرباء في الصباح انخفض إلى النصف مقارنة مع مساء الجمعة".

وحدد زيلينسكي أن مهندسي الطاقة يواصلون استعادة نظام الطاقة، وحسب قوله، هناك فرص إضافية لتوليد الكهرباء وتزويدها "ولكن، للأسف، لا يزال هذا غير كاف لجعل الإمداد مستقرا تماما، وإذا زاد الاستهلاك في المساء، فقد يزداد عدد الانقطاعات وهذا يشير مرة أخرى إلى مدى أهمية توفير الطاقة واستهلاكها الآن يجب أن يكون بشكل عقلاني".

وأعلن يوم الأربعاء عن حالة تأهب جوي في أنحاء أوكرانيا استمرت أكثر من ساعتين.

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المصدر: تاس