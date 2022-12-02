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إيطاليا ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة في 2023

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إيطاليا ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة في 2023
Legion-Media Piero Tenagli/IPA/Sipa USA
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
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أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما يؤيد مواصلة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا في العام 2023، استمرارا لسياسة الحكومة السابقة.

ويمدد المرسوم حتى 31 ديسمبر 2023 السماح بـ"نقل وسائل ومواد ومعدات عسكرية إلى السلطات الحكومية الأوكرانية"، وفق ما جاء في بيان، يوم الخميس.

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وسيكون أمام البرلمان الإيطالي الآن 60 يوما لتحويل المرسوم إلى قانون.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني قد أكدت مرارا منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي، دعمها لأوكرانيا.

وتعهدت في خطابها الأول أمام البرلمان، بأن تكون "شريكا موثوقا للناتو في دعم أوكرانيا".

المصدر: "فرانس برس"

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