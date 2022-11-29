جورجيا ميلوني: التفاوض بين موسكو وكييف رهن بتوازن القوى في الميدان

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأنه من الضروري مواصلة دعم نظام كييف، لأن موسكو "لا تظهر رغبة كبيرة في التفاوض".

وأضافت ميلوني، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "الأمر يستحق المواصلة في دعم أوكرانيا، لأن الامتثال إلى طاولة المفاوضات لا يمكن أن يتم إلا إذا توافر توازن للقوى في الميدان".

وأكدت على دور الصين المهم، مشيرة إلى أنها ناقشت مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أهمية حفاظ بلاده على القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع موسكو.

كما ناقش مجلس النواب الإيطالي اليوم مقترح مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا، بما فيها العسكرية في العام 2023.

ومن جهتها عارضت قوى اليسار الإيطالي هذا المقترح، وقدم الحزب اليساري و" الخضر" وثيقة تطالب بوقف تزويد قوات كييف بالسلاح.

وأصدرت "حركة 5 نجوم" قرارا ينص على ضرورة تمرير جميع القرارات الجديدة حول الإمدادات التي ستقدم لأوكرانيا عبر البرلمان في كل مرة.

وقدم نواب حزبي "إخوان إيطاليا" و"العصبة" لمجلس الشيوخ الإيطالي مقترح لتعديل بعض النقاط في المرسوم الذي تجري مناقشته بشأن مواصلة تزويد قوات كييف بالأسلحة خلال العام المقبل.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، فإن المقترح يطالب بتمديد الإذن بتزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يلزم حتى الـ 31 من ديسمبر.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، عن عزمه تقديم اقتراح إلى البرلمان لمواصلة توريد الأسلحة إلى كييف طوال عام 2023.

وفي مارس وافق البرلمان الإيطالي على المرسوم الذي ينص على تقديم مختلف المساعدات لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي