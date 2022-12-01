رئيس البنك الدولي: إعادة إعمار أوكرانيا ستكلف أكثر من 350 مليار دولار

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء النزاع ستتجاوز الـ350 مليار دولار على الأرجح.

وقال مالباس خلال ندوة Reuters Next في نيويورك، يوم الخميس: "أتوقع أن التقييم الأولي لكلفة إعادة الإعمار البالغة 350 مليار دولار قد يتم تعديله إلى حد كبير".

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وأضاف أن ما سيتطلب نفقات كبيرة هو إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية، وخاصة منظومة الطاقة.

وأشار إلى أنه لم يلاحظ أي "تعب" من قبل الدول المانحة في ما يتعلق بضرورة تخصيص أموال جديدة، مشيرا إلى أن البنك الدولي حول لأوكرانيا نحو 18 مليار دولار العام الجاري، تم الحصول على الجزء الأكبر منها من الولايات المتحدة.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا قد أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا ستحتاج إلى ما بين 3 و5 مليارات دولار من الدعم شهريا خلال 2023.

المصدر: تاس