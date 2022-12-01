بوريل يعتزم بحث إعادة إعمار أوكرانيا على حساب أموال روسيا المجمدة

يعتزم مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون بحث "الفرص المشروعة" لإعادة إعمار أوكرانيا على حساب أموال روسيا المجمدة.

وقال بوريل في بيان نشره المكتب الصحفي للموضية الأوروبية: "يجب استخدام هذه الأموال لإعادة بناء أوكرانيا. سألتقي اليوم مع زملائي من وزراء الخارجية، وليس فقط وزراء دول الاتحاد الأوروبي. سنناقش جميع الخيارات القانونية لضمان أن تدفع روسيا مقابل الدمار الذي لحق بأوكرانيا".

وينعقد الاجتماع التاسع والعشرون لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الخميس في مدينة لودز البولندية.

وفي اليوم السابق، اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء هيكل لإعادة بناء أوكرانيا.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، بلغت خسائر أوكرانيا خلال الصراع حوالي 600 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي