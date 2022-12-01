واشنطن وباريس تسعيان إلى الاستقلال عن روسيا في مجال الطاقة الذرية

أكد الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون سعي بلديهما إلى "الاستقلال" عن روسيا في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

وأشار الرئيسان في بيان مشترك، صادر في ختام مباحثاتهما في واشنطن، يوم الخميس، إلى أن الشراكة الثنائية بشأن "موارد الطاقة النظيفة" تقضي بـ"تعزيز التعاون في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية والمساعدة في إنشاء قنوات ثابتة للإمدادات".

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ويدور الحديث في الوثيقة كذلك عن "مواصلة تقليص الاعتماد على التوريدات من روسيا في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية والمجالات المرتبطة به".

وأكد بايدن وماكرون أن الطاقة الذرية "يجب أن تلعب دورا رئيسيا في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهواء".

كما شدد رئيسا الولايات المتحدة وفرنسا على عزمهما منع إيران من تطوير أو امتلاك أسلحة نووية.

المصدر: إنترفاكس