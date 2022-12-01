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بايدن يقدم الهدايا لماكرون خلال زيارته واشنطن

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بايدن يقدم الهدايا لماكرون خلال زيارته واشنطن
Globallookpress
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور بايدن
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أهدى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور الولايات المتحدة مرآة، ومجموعة من أسطوانات الفينيل بأغان أمريكية.

وذكر بيان المكتب الصحفي للإدارة الأمريكية، أن المرآة هي عبارة عن نسخة من الزينة الموجودة في البيت الأبيض.

كما قدم الرئيس بايدن لماكرون مجموعة من أسطوانات الفينيل تحتوي على تسجيلات لموسيقيين أمريكيين ونسخة أرشيفية من براءة اختراع أول فونوغراف.

وأعلن ماكرون في وقت سابق، أنه يعتزم مناقشة الأزمة في أوكرانيا والطاقة والمناخ، مع بايدن.

المصدر: RT

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