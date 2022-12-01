 
مباشر

كييف تسعى للحصول على صواريخ "إس 300" من الغرب

أخبار العالم

كييف تسعى للحصول على صواريخ
Gettyimages.ru
منظومة الدفاع الصاروخية "إس-300".
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uad6

كشفت كييف أنها تجري مفاوضات مع الدول الغربية للحصول منها على صواريخ "إس-300" للدفاع الجوي روسية أو سوفيتية الصنع.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده لا تنتج مثل هذه الصواريخ وأن كييف تستنفد ما تبقى لديها من هذه الصواريخ سوفيتية وروسية الصنع.

إقرأ المزيد
الجيش الأوكراني يعترف باحتمال تورطه في سقوط الصاروخ على بولندا
الجيش الأوكراني يعترف باحتمال تورطه في سقوط الصاروخ على بولندا

وأضاف: "نبحث مع وزراء دفاع الدول التي لديها "إس -300" في الخدمة، وإمكانية تجديد مخزوننا من مستودعاتهم وترساناتهم".

يشار إلى أنه في 15 من نوفمبر الماضي سقط صاروخ "إس-300" في الأراضي البولندية قرب حدود أوكرانيا، وفي وقت لاحق أعلنت الولايات المتحدة أن مصدره أوكراني ولا يمت لروسيا بصلة.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نهاية "كارثية" لألمانيا في مونديال قطر.. فوز بطعم الهزيمة على كوستاريكا (فيديو)