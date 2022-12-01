كييف تسعى للحصول على صواريخ "إس 300" من الغرب

كشفت كييف أنها تجري مفاوضات مع الدول الغربية للحصول منها على صواريخ "إس-300" للدفاع الجوي روسية أو سوفيتية الصنع.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده لا تنتج مثل هذه الصواريخ وأن كييف تستنفد ما تبقى لديها من هذه الصواريخ سوفيتية وروسية الصنع.

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وأضاف: "نبحث مع وزراء دفاع الدول التي لديها "إس -300" في الخدمة، وإمكانية تجديد مخزوننا من مستودعاتهم وترساناتهم".

يشار إلى أنه في 15 من نوفمبر الماضي سقط صاروخ "إس-300" في الأراضي البولندية قرب حدود أوكرانيا، وفي وقت لاحق أعلنت الولايات المتحدة أن مصدره أوكراني ولا يمت لروسيا بصلة.

المصدر: RT