الجيش الأوكراني يعترف باحتمال تورطه في سقوط الصاروخ على بولندا

اعترف يوري إيغنات المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، بأن شظايا صاروخ أوكراني ربما تكون سقطت فوق أراضي بولندا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إيغنات قوله: "أثناء الهجوم الروسي على مواقع البنية التحتية الأوكرانية يوم الثلاثاء، أطلقت كل من روسيا وأوكرانيا الكثير من الصواريخ، لدرجة أن الشظايا الصاروخية التي أصابت بولندا يمكن أن تكون روسية أو أوكرانية الأصل".

وافترض المتحدث الأوكراني، في كلامه، أن " أي شيء قد يكون نتيجة هذه المواجهة".

وشدد على ضرورة تنفيذ تحقيق بولندي -أوكراني مشترك حول الحادث.

في مساء يوم 15 نوفمبر الجاري، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وأدى لمقتل شخصين حسب المعلومات البولندية.

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وفي إطار حملة تحريض ضد روسيا سارعت بولندا وأوكرانيا لاتهام موسكو بالحادث واستجداء تدخل الناتو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها لم توجه أي ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، لافتة إلى أن الصور المنشورة لبعض حطام الصاروخ لا علاقة لها بالأسلحة الروسية، وتعود لصواريخ "إس-300" ورثتها أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، فيما روسيا تخلت عن استخدام هذا النوع من الصواريخ منذ سنوات.

المصدر: نوفوستي