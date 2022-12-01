مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول الوضع في أوكرانيا في ديسمبر

أعلنت مندوبة الهند لدى الأمم المتحدة روتشيرا كامبوج التي تترأس بلادها مجلس الأمن هذا الشهر، أن المجلس سيعقد اجتماعا في ديسمبر حول الوضع في أوكرانيا.

وقالت كامبوج: "أوكرانيا محور اهتمام مجلس الأمن. وسيكون هناك اجتماع حول أوكرانيا".

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وتتسلم الهند رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 30 نوفمبر 2023، كما أنها ستترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر الحالي.

ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خمسة أعضاء دائمين، وهم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الذين يتمتعون بحق النقض، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين، وتسعى الهند إلى جانب البرازيل وألمانيا واليابان، منذ سنوات للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن.

المصدر: RT