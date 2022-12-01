 
مباشر

مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول الوضع في أوكرانيا في ديسمبر

أخبار العالم

مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول الوضع في أوكرانيا في ديسمبر
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uacf

أعلنت مندوبة الهند لدى الأمم المتحدة روتشيرا كامبوج التي تترأس بلادها مجلس الأمن هذا الشهر، أن المجلس سيعقد اجتماعا في ديسمبر حول الوضع في أوكرانيا.

وقالت كامبوج: "أوكرانيا محور اهتمام مجلس الأمن. وسيكون هناك اجتماع حول أوكرانيا".

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تطالب كييف بالتحقيق في فيديو إعدام أسرى حرب روس
الأمم المتحدة تطالب كييف بالتحقيق في فيديو إعدام أسرى حرب روس

وتتسلم الهند رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 30 نوفمبر 2023، كما أنها ستترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر الحالي.

ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خمسة أعضاء دائمين، وهم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الذين يتمتعون بحق النقض، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين، وتسعى الهند إلى جانب البرازيل وألمانيا واليابان، منذ سنوات للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا