الأمم المتحدة تطالب كييف بالتحقيق في فيديو إعدام أسرى حرب روس
Globallookpress
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دعت بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا كييف إلى التحقيق في فيديو إعدام الأسرى الروس الذي نشره نازيو اللواء الـ80 الأوكراني مؤخرا ووثقوا فيه جريمتهم.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.
وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".
المصدر: نوفوستي