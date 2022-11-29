مدفيديف: العالم المتحضر لا يحتاج إلى حلف "الناتو"

صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، بأن العالم المتحضر لا يحتاج إلى "الناتو"، ويجب على الحلف أن يتوب أمام الإنسانية وأن يتم حله ككيان إجرامي.

وكتب مدفيديف في قناته على "تيليغرام": "العالم المتحضر لا يحتاج إلى هذا الحلف. يجب أن يتوب أمام الإنسانية وأن يتم حله ككيان إجرامي. حتى Pontifex Maximus (الحبر الأعظم)، لن يكون قادرا على مسامحتهم".

ووفقا لمدفيديف، فقد أثبت الحلف مرارا وتكرارا أنه يعمل "لمصلحة حفنة من الدول الأنغلوساكسونية وأتباعها"، كما أكد أن "الناتو" تدخل بشكل متكرر في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف: "دائما ما ينسى الناشئون في الناتو بسهولة الانقلابات التي ارتكبتها منظمتهم في دول ذات سيادة، وأطاحوا برؤساء دول منتخبين بشكل شرعي وقتلوا عشرات الآلاف من المدنيين، الشيوخ والنساء والأطفال".

وتابع: "وكذلك توريد الأسلحة لجميع أنواع الحثالة والمنحطين في العالم والأنظمة المتطرفة.. ممثل الحلف دائما ما زال بلا عقاب".

المصدر: نوفوستي