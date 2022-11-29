مدفيديف: تزويد "الناتو" كييف بأنظمة باتريوت سيجعلها هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، أن تزويد "الناتو" كييف بمنظومات "باتريوت"، سيجعل منها هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.

وكتب مدفيديف في حسابه على "تيليغرام": "إذا قام الناتو كما ألمح ستولتنبرغ، بتزويد عصابات كييف بأنظمة باتريوت رفقة أفراد الناتو، فسيصبحون على الفور هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة.. وآمل أن يفهم العاجزون الأطلسيون ذلك".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عقب نتائج اليوم الأول لاجتماعات وزراء خارجية دول الحلف، إن دول الناتو تناقش إمكانية تسليم أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي