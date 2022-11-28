البيت الأبيض: ستواصل واشنطن إمداد تايوان بالأسلحة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد تايوان بالأسلحة على الرغم من المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا.

وردا على الأسئلة عن تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، عن تأخيرات في تسليم الأسلحة إلى تايبيه، أجاب: "نحن نتحمل مسؤوليتنا بجدية بالغة للمساعدة في تزويد تايوان بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن النفس، وهذا لن يتغير، على الرغم من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

وفي حديثه عن استخدام مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة إلى دول أجنبية، أشار كيربي، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والبنتاغون، يقيمان هذه الإجراءات بشكل مستمر من أجل الحفاظ على الاستعداد القتالي للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي