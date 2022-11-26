تركيا تعترف بتحقيق السويد وفنلندا "تقدما" نحو انضمامهما إلى الناتو

أعلنت تركيا أن السويد وفنلندا أحرزتا "تقدما" نحو انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقا لبيان مشترك بعد اجتماع في ستوكهولم يوم الجمعة.

إقرأ المزيد

وفي بيان لها، رحّبت الدول الثلاث بـ"تكثيف التعاون، وبالتقدم الذي أحرزته فنلندا والسويد في إطار احترام المذكرة" الموقعة على هامش قمة مدريد في يونيو.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب المسؤول السويدي في المفاوضات أوسكار ستينستروم، بعد الاجتماع الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان في بداية الشهر: "إن السويد احترمت إلى حد كبير المذكّرة الثلاثية وتحرز تقدما" نحو الانضمام الى الناتو، إذ تخلت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري وسارعتا للتقدّم لعضوية الأطلسي في مايو الماضي في أعقاب العملية العسكرية الروسية، حيث صادقت جميع الدول الأعضاء في الحلف باستثناء المجر وتركيا على انضمام البلدين، فيما يحتاج الأعضاء الجدد في الحلف إلى الموافقة بالإجماع.

وتتهم تركيا خصوصا السويد وفنلندا بالتساهل مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه على غرار وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون خلال زيارة لأنقرة مطلع نوفمبر، بمعالجة مخاوف أعربت عنها تركيا في إطار مكافحة الإرهاب من أجل إزالة أي عقبات أمام عضوية السويد في الأطلسي.

كما أقر البرلمان السويدي في منتصف نوفمبر تعديلا على الدستور يسمح للسويد بتشديد حربها ضد الإرهاب، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير.

المصدر: "فرانس برس"