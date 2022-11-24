 
مباشر

"لم أشاهد مثيلها أبدا".. سحابة خضراء عملاقة تحوم في سماء السعودية (فيديوهات)

أخبار العالم

Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8uc

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق ظهور سحابة خضراء عملاقة في سماء محافظة جدة بعد سقوط أمطار غزيرة اليوم الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو أظهرت تشكل سحابة "لا مثيل لها" من الغيوم المتراكمة والتي ظهرت من مسافات عدة، حيث علق أحدهم قائلا: "السحابة الخضراء في سماء جدة..سحابة مهيبة جدا..لم اشاهد مثيلها أبدا".

وشهدت جدة اليوم الخميس سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول في عدد من المناطق.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا