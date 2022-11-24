"لم أشاهد مثيلها أبدا".. سحابة خضراء عملاقة تحوم في سماء السعودية (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق ظهور سحابة خضراء عملاقة في سماء محافظة جدة بعد سقوط أمطار غزيرة اليوم الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو أظهرت تشكل سحابة "لا مثيل لها" من الغيوم المتراكمة والتي ظهرت من مسافات عدة، حيث علق أحدهم قائلا: "السحابة الخضراء في سماء جدة..سحابة مهيبة جدا..لم اشاهد مثيلها أبدا".

📍 مشاهد من سحابة خضراء قوية على #الليث

الخميس ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ

24 نوفمبر 2022م#وسم_1444

متابعة | عبدالله البارقي

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. pic.twitter.com/jXd2lrS9r5 — طقس (@tqqs) November 24, 2022

السحابة الخضراء في سماء جدة

سحابة مهيبة جداً لم اشاهد مثيلها ابداً pic.twitter.com/jZXy7W3jUV — علي الحربي (@ALI_ALHARBI_9) November 24, 2022

سحابة خضراء عملاقة تتشكل في سماء جدة pic.twitter.com/b5UJwbxU82 — مشاهير دوت كوم (@thae2172) November 24, 2022

وشهدت جدة اليوم الخميس سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول في عدد من المناطق.

المصدر: RT