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"أنجدنا يا رب"..سيول ضخمة تجرف عشرات السيارات والسلطات تستخدم القوارب للإنقاذ بالسعودية (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الضرر الهائل الذي تسببت فيه السيول في محافظة جدة السعودية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيول جدة، حيث أظهر مقطع السيول وهي تجرف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء.

وظهر في مقطع السيول جرف عدد من السيارات، وثقته سيدة وهي تستغيث بكلمات مؤثرة بعدما جرفت أمامها سيارات المواطنين.

هذا وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن محافظة جدة سجلت اليوم أعلى كمية أمطار من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا.

كما وثق مقطع فيديو تدخل الدفاع المدني لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل مركباتهم وسط مياه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع في جدة، حيث استخدمت قوارب وشيولات لنقل العالقين، بعيدا عن مياه الأمطار.

المصدر: RT

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