"أنجدنا يا رب"..سيول ضخمة تجرف عشرات السيارات والسلطات تستخدم القوارب للإنقاذ بالسعودية (فيديوهات)
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الضرر الهائل الذي تسببت فيه السيول في محافظة جدة السعودية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيول جدة، حيث أظهر مقطع السيول وهي تجرف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء.
November 24, 2022
وظهر في مقطع السيول جرف عدد من السيارات، وثقته سيدة وهي تستغيث بكلمات مؤثرة بعدما جرفت أمامها سيارات المواطنين.
"انجدنا يارب".. مقطع مؤثر لسيدة سعودية توثق لحظات مدمرة للسيول التي ضربت #جدة بعدما جرفت أمامها سيارات المواطنين.#السياق#أمطارpic.twitter.com/0emFqIQWow— السياق (@alsyaaq) November 24, 2022
هذا وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن محافظة جدة سجلت اليوم أعلى كمية أمطار من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا.
كما وثق مقطع فيديو تدخل الدفاع المدني لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل مركباتهم وسط مياه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع في جدة، حيث استخدمت قوارب وشيولات لنقل العالقين، بعيدا عن مياه الأمطار.
شاهد.. قوارب #الدفاع_المدني تنقل العالقين على ضفتي الشوارع في #جدة اليوم جراء تجمعات المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة.#جدة_الآن#جدة_اليوم#السعودية#الإمارات#أخبار_سعادةpic.twitter.com/C9OvSzMU8c— أخبار سعادة - SaadaahNews (@SaadaahNews) November 24, 2022
المصدر: RT