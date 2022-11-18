بحيرات وأنهار في صحراء السعودية (فيديو)
شكلت الأمطار التي هطلت على شرقي منطقة حائل بحيرة كبيرة وسط الصحراء كما جرت السيول في ما يشبه الأنهار.
وأضفت تلك المناظر، مع الطقس المعتدل، جوا ربيعيا، تشهده المنطقة بعد هطول الأمطار عليها بغزارة صباح ومساء اليوم.
مصورون وثقوا تلك المناظر، عبر تسجيلات مصورة:
قاع الأجفر غرب حائل#حائل #حايل_مطر #حايليه #حايل_الان #السعودية #حايل #حايلنا#طقس_حايل#بقعاء#الغزالة#الشنان#موقق#الحائط#السليمي#الشملي#سميراء ج pic.twitter.com/KlptkV4yCM— منبر طقس حائل (@hailamtr) November 18, 2022
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الأمطار التي هطلت اليوم جاءت بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، وشملت مدينة حائل إضافة إلى مناطق أخرى، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
اللهم صيباً نافعاً مباركاً فيه— شبكة طقس حائل (@hail_weather) November 18, 2022
أمطار الشقيق
الجمعة 24 ربيع الثاني 1444هـ
من الاخ رضا العمودي pic.twitter.com/1rv53NvnWJ
المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"