بحيرات وأنهار في صحراء السعودية (فيديو)

شكلت الأمطار التي هطلت على شرقي منطقة حائل بحيرة كبيرة وسط الصحراء كما جرت السيول في ما يشبه الأنهار.

وأضفت تلك المناظر، مع الطقس المعتدل، جوا ربيعيا، تشهده المنطقة بعد هطول الأمطار عليها بغزارة صباح ومساء اليوم.

مصورون وثقوا تلك المناظر، عبر تسجيلات مصورة:

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الأمطار التي هطلت اليوم جاءت بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، وشملت مدينة حائل إضافة إلى مناطق أخرى، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

اللهم صيباً نافعاً مباركاً فيه

أمطار الشقيق

الجمعة 24 ربيع الثاني 1444هـ

من الاخ رضا العمودي pic.twitter.com/1rv53NvnWJ — شبكة طقس حائل (@hail_weather) November 18, 2022

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"